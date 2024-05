Há vagas de graduação sobrando em universidade pública, no Paraná

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para ocupação de vagas remanescentes de cursos de graduação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. (UTFPR). Há vagas para os 13 campi da instituição; o período de inscrições segue aberto até 7 de julho.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na página do seletivo, no Portal UTFPR. Para participar do processo, os candidatos precisam ter concluído o Ensino Médio ou curso equivalente. É possível se candidatar com uma das notas das edições do Vestibular UTFPR, do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre as edições 2019 e 2023, ou mesmo com o histórico escolar do Ensino Médio.

LEIA TAMBÉM:

>> De chinelo a geladeira: duas toneladas de lixo são retiradas da Ilha do Mel

>> Brutal! Polícia caça rapaz que bateu em idoso com barra de ferro em Curitiba

A classificação dos candidatos será realizada obedecendo a uma ordem própria de prioridade, conforme a opção de nota inscrita – a relação completa e hierarquizada das prioridades pode ser conferida no item 6 do edital.

Os candidatos ocuparão as possíveis vagas remanescentes do Vestibular UTFPR 2024.2., após esgotada a respectiva lista de espera. A relação dos convocados para o preenchimento das vagas, bem como o número de vagas disponíveis para cada curso, será divulgada no dia 16 de julho.

O Processo Seletivo Simplificado classificará candidatos para mais de 90 cursos de graduação, distribuídos nos 13 campi da UTFPR: Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo. Os selecionados iniciarão as aulas no segundo semestre letivo deste ano, previstas para iniciar no dia 6 de agosto. Mais informações podem ser acessadas no edital do PSS UTFPR.

Link das inscrições: https://www.utfpr.edu.br/cursos/estudenautfpr/enem-utfpr

Edital do PSS UTFPR: veja neste link.

EITA!!! Ja “roubou” aquele sabonete de hotel? Você não imagina onde eles são feitos!! Investimento Dá pra ganhar milhões com leilão?? Essas dicas são de ouro!! Treta no litoral! Mar de esgoto?? Fique atento para não mergulhar neste problemão!