Homem é preso após PM encontrar drogas e um fuzil em Curitiba

Um homem foi preso e grande quantidade de cocaína, outras drogas e porcarias, e um fuzil calibre 6.56 foram apreendidos em uma operação coordenada pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) neste final de semana. A ação envolveu equipes dos 23° BPM e 12° BPM na noite de sábado (22), nos bairros Santa Quitéria e Mercês, em Curitiba.

Durante patrulhamento, equipes da 3ª Companhia do 23° BPM localizaram e abordaram um veículo que havia se evadido de outra equipe policial. Na revista veicular, foram encontradas porções de drogas em fundo falso. Com base em novas informações, as equipes deslocaram até um endereço no bairro Mercês, onde foram realizadas novas apreensões.

Entre os materiais apreendidos estão 72 quilos de cocaína, 36 quilos de maconha, 245 gramas de MD, 265 gramas de crack, 24 pontos de LSD, 354 unidades de ecstasy, 720 gramas de haxixe, um fuzil calibre 5.56, 16 carregadores de pistola, 320 munições de diversos calibres, R$ 1.020, 15 vaporizadores, 22 unidades de óleo de maconha, seis aparelhos celulares, quatro cadernos de anotações e cinco balanças de precisão, além da apreensão de um veículo.

Um homem de 26 anos foi detido durante a ação. O envolvido e os materiais ilícitos foram encaminhados à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

