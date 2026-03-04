Homem é preso após importunar jovem de 19 anos em ônibus de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um homem de 24 anos por importunação sexual dentro de um ônibus do transporte coletivo em Curitiba. O incidente ocorreu nesta quarta-feira (04/03), quando o suspeito se aproximou de uma jovem de 19 anos e passou a mão nas pernas dela sem consentimento.

Após o ato, o homem desceu do ônibus e tentou fugir, mas foi localizado pela polícia em via pública. Na delegacia, a vítima o reconheceu como autor do crime. As autoridades constataram que o suspeito possui cerca de seis registros anteriores por crimes semelhantes.

O delegado Thiago Dantas, responsável pelo caso, informou que o suspeito foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao sistema penitenciário após os procedimentos legais.

A PCPR reforça a importância de denunciar casos de violência contra mulheres, crianças e adolescentes. Denúncias podem ser feitas anonimamente pelos telefones 197 (PCPR) ou 181 (Disque-Denúncia). Em casos de crime em andamento, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190.