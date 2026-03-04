Segurança pública

Guarda Municipal prende suspeito de furtar fiação de semáforo em Curitiba

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 04/03/26 14h15
Ação integrada Cabo Seguro resulta em prisão por furto de fiação no Cajuru. Foto: Divulgação

A Guarda Municipal de Curitiba prendeu um homem suspeito de furtar fiação de semáforo na madrugada de terça-feira (3/3), no bairro Cajuru. Esta é a terceira prisão relacionada a furto de fiação na cidade apenas nesta semana. O suspeito foi detido após o sistema de monitoramento detectar o disparo de alarme em semáforos da região.

Ao chegar ao local, os agentes constataram que dois semáforos estavam desligados. Durante buscas nas proximidades, abordaram um homem que carregava uma bolsa com aproximadamente 15 metros de fios semelhantes aos utilizados na estrutura dos equipamentos de sinalização. O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes para as providências legais.

A ocorrência faz parte da Ação Integrada Cabo Seguro, uma iniciativa da Prefeitura de Curitiba que reúne forças de segurança e órgãos municipais para combater o furto, a receptação e a comercialização irregular de fios e cabos. Esses crimes causam prejuízos à iluminação pública, ao funcionamento de semáforos e a serviços essenciais.

Além das prisões, a operação realiza fiscalizações em estabelecimentos que comercializam materiais recicláveis, visando reduzir a cadeia de receptação. No ano passado, em oito fases da operação, foram vistoriados 44 locais, detidas 30 pessoas, notificados 27 estabelecimentos e emitidos 8 autos de infração pelas secretarias municipais do Urbanismo e do Meio Ambiente.

