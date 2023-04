Homem é prensado por ônibus durante o conserto do veículo na RMC

Um homem ficou gravemente ferido após um ônibus que estava apoiado em um macaco, para conserto, caiu sobre ele na tarde desta quinta-feira (27). A ocorrência foi em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, na marginal da BR-116.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi socorrida pelo helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas da PM (BPMOA). Segundo informações, homem realizava o conserto do veículo quando o equipamento hidráulico que sustentava o ônibus escapou. A vítima ficou prensada.

Após a estabilização da vítima, pela equipe médica do helicóptero e socorristas do Corpo de Bombeiros, ela foi encaminhada ao Hospital Cajuru, em Curitiba.

