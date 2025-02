Homem é indiciado por atear fogo em casa de ex-mulher em Guaratuba

Um homem de 60 anos foi indiciado pelo crime de incêndio no contexto de violência doméstica em Guaratuba, cidade litorânea paranaense. O caso, que ocorreu em setembro de 2024, ganhou destaque pela gravidade e motivação relacionada a questões de gênero.

Segundo a delegada da Polícia Civil Paula Caroline Wisniewski, responsável pela investigação, o suspeito teria ateado fogo na residência de sua ex-companheira enquanto ela estava em outra cidade para tratamento médico. “O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas infelizmente a casa foi completamente destruída pelo incêndio”, relatou a delegada.

A vítima, ao retornar para Guaratuba em fevereiro, procurou a polícia para denunciar o ocorrido. A partir desse momento, a polícia iniciou uma série de diligências, incluindo perícias e depoimentos de testemunhas, que culminaram na identificação do suspeito.

O caso chama atenção para a persistência da violência doméstica em nossa região, mesmo com as diversas campanhas de conscientização e leis mais rígidas. A delegada Wisniewski ressalta a importância da denúncia: “É fundamental que as vítimas procurem ajuda e denunciem. Só assim podemos combater esse tipo de crime”.

O inquérito policial foi encaminhado ao Poder Judiciário, que agora tomará as providências cabíveis. A PCPR reforça que a população pode contribuir com informações sobre este e outros casos em andamento através dos canais de denúncia anônima: 197 (PCPR) e 181 (Disque-Denúncia).

Para casos de violência doméstica em andamento, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo 190. A segurança e o bem-estar das vítimas são prioridades para as autoridades locais.

Vale lembrar que Guaratuba, assim como outras cidades do litoral paranaense, está incluída na programação do Verão Maior Paraná. O evento, promovido pelo Governo do Estado, oferece diversas ações integradas de segurança pública, além de atividades culturais e esportivas. Mais informações podem ser encontradas no site oficial: pr.gov.br/verao.