Estabelecimentos específicos de Curitiba podem ganhar isenção fiscal para cuidar de praças

Um novo projeto em tramitação na Câmara Municipal de Curitiba pode trazer um aliado na manutenção de praças públicas de Curitiba: as academias. Em análise, o projeto propõe a criação do programa “Concessão para Cuidado e Manutenção de Praças Públicas”, que ofereceria isenções fiscais para estabelecimentos deste tipo que se comprometam a cuidar desses espaços verdes.

A iniciativa, de autoria do vereador Bruno Rossi (Agir), visa revitalizar as praças e incentivar a prática de atividades físicas entre os curitibanos. O programa seria gerenciado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) e pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj).

Segundo a proposta, as academias participantes teriam como responsabilidade a manutenção das praças, a oferta de aulas gratuitas semanais e a instalação de placas informativas sobre o programa. Em contrapartida, receberiam benefícios como isenção ou redução de tributos municipais, como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), além de espaço publicitário em materiais da prefeitura.

Dois em um!

Bruno Rossi defende que o projeto trará múltiplos benefícios para Curitiba. “Essas ações garantem o benefício direto à população, incentivando a prática de atividades físicas e o uso saudável dos espaços públicos”, afirma o vereador. Ele acrescenta que a iniciativa “contribuirá para a integração comunitária, o aumento da segurança em locais públicos e a valorização da cidade como um ambiente saudável e sustentável”.

Em que pé está o projeto?

O projeto de lei (005.00055.2025) segue agora o trâmite usual na Câmara Municipal. Após a leitura inicial, passará pela análise da Procuradoria Jurídica e da Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado nas comissões e no plenário, seguirá para sanção do prefeito.

A proposta representa uma inovação na gestão dos espaços públicos de Curitiba, unindo o setor privado e o poder público em prol do bem-estar da população. Caso aprovada, a medida poderá transformar as praças da capital paranaense em verdadeiros centros de saúde e convivência ao ar livre.

