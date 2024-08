Um cochilo ao volante, na manhã desta segunda-feira (12), gerou um grave acidente no bairro Tarumã, em Curitiba. O motorista de um carro acabou perdendo o controle do carro e parou apenas após acertar e arrancar do lugar um poste, na Avenida Victor Ferreira do Amaral. O trânsito no local que já é intenso por causa do horário ficou ainda mais complicado.

Segundo a Polícia Militar (PM), o condutor de um veículo Gol tinha deixado o serviço e estava se encaminhando para um segundo trabalho quando colidiu com o poste que chegou a se partir no meio e sair do lugar, com a força da batida.

O rapaz foi socorrido pelo Siate e encaminhado com ferimentos moderados ao Hospital Cajuru. Uma das faixas na Avenida Victor Ferreira do Amaral foi interditada para o atendimento da vítima.

Uma equipe da Copel está no local para fazer o desligamento da energia do poste. Nenhuma unidade consumidora foi prejudicada com o acidente.

