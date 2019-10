Um homem de 49 anos foi resgatado de uma área de difícil acesso após cair de uma altura de aproximadamente 10 metros, em uma cachoeira localizada entre os municípios de Rio Branco do Sul e Cerro Azul, na região metropolitana de Curitiba. O helicóptero Falcão 4, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) ajudou e levou o homem ao Hospital Cajuru.

A situação ocorreu na tarde do último domingo (27). Os primeiros socorros foram prestados por bombeiros comunitários de Rio Branco do Sul e por populares. Em seguida, o homem foi imobilizado, retirado do meio da mata e levado rapidamente ao hospital com lesões e possíveis fraturas em membros inferiores pelo helicóptero.

Todo cuidado é pouco!

O batalhão alerta que, com a chegada da temporada de calor, é necessário um aumento dos cuidados em áreas que envolvem ambiente aquático, úmido e ambientes externos em meio à natureza.