Um homem de 40 anos precisou ser resgatado pelo helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) após cair de um parapente no Morro do Cal, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na tarde deste domingo (23).

Após o acidente, familiares e amigos que estavam no local acionaram o Corpo de Bombeiros. Entretanto, por conta dos ferimentos, foi solicitado o apoio do helicóptero.

De acordo com informações repassadas pelo BPMOA, o homem estava consciente e sentindo muita dor na região cervical. Ele foi socorrido com suspeita de fraturas e deve passar por exames no hospital.

A vítima foi estabilizada e encaminhada para o Hospital Universitário Cajuru. Os socorristas não detalharam como a queda aconteceu.

