Havan vai investir R$ 100 milhões em nova megaloja na Grande Curitiba

Com investimento de R$ 100 milhões, uma nova megaloja da Havan será construída em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O empresário Luciano Hang, conhecido como “Véio da Havan”, esteve no município nesta quinta-feira (23) para conhecer o terreno da unidade, que tem inauguração prevista ainda para 2026.

Hang chegou ao local de helicóptero e visitou a área onde funcionava o Armazém Universitário, na Avenida Rui Barbosa, em frente ao Atacadão. O terreno tem aproximadamente 19 mil metros quadrados.

A nova megaloja terá cerca de 10 mil metros quadrados de área construída e deve gerar 200 novos empregos diretos na cidade. Segundo a empresa, ainda não há uma data definida para a inauguração, mas a previsão é de abertura da unidade até o fim do ano.

A Havan São José dos Pinhais será construída onde era o Armazém Universitário, na Avenida Rui Barbosa. (Foto: José Joel)

São José dos Pinhais receberá a 37ª megaloja da Havan no Paraná. Atualmente, a rede conta com 36 unidades no estado. Em 2026, a empresa prevê inaugurar quatro novas megalojas paranaenses: além da unidade de São José dos Pinhais, está prevista para este ano a abertura em Londrina, enquanto Maringá e Curitiba já receberam novas lojas em fevereiro e março.

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Havan planeja atingir 200 megalojas em 2026

A expansão no Paraná faz parte de um plano nacional da Havan, que pretende chegar à marca de 200 megalojas no Brasil até o fim de 2026. Atualmente, a rede possui 193 unidades no país. No próximo sábado (1º), a empresa inaugura a 194ª megaloja, em Ariquemes, Rondônia.

Ao longo de 2026, a Havan planeja inaugurar pelo menos 12 novas megalojas em todo o Brasil. Quatro delas estão previstas para o Paraná, reforçando a importância do estado na estratégia de crescimento da varejista.

A Havan é uma das maiores redes varejistas do país e tem como característica as chamadas megastores, que reúnem setores de moda, casa, decoração, eletroeletrônicos, ferramentas e outros produtos em grandes espaços.