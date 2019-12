Um reencontro marcou dois guardas municipais de Curitiba na última terça-feira (17). Os agentes César Ramos e Eliel Chineider puderam segurar no colo a menina Melissa Franco Vieira, que nasceu em setembro dentro da viatura da Guarda Municipal.

O reencontro da dupla com o bebê e a mãe, Pamela Cristina Cruz, foi no mesmo local em que o pai pediu ajuda na hora do parto, no bairro Cajuru. O encontro foi a pedido da mãe da menina, que gostaria de agradecer pessoalmente os guardas.

No dia do nascimento de Melissa, Pamela já estava em trabalho de parto quando foi socorrida pelos guarda municipais. Eles a puseram na viatura para encaminhá-la à Unidade de Pronto Socorro (UPA) do Cajuru. Mas não deu tempo. A menina acabou nascendo dentro da viatura a caminho da UPA. Na sequência, mãe e filha foram atendidas por uma equipe do Samu.

“Ela nasceu nas minhas mãos e eu estava ansioso pelo encontro. É gratificante ver o resultado do nosso trabalho, e principalmente, ver que a menina está com vida e saudável”, comemora o guarda Ramos.

Para Chineider, o parto de Melissa marcou a carreira de 13 anos dentro da corporação. “É muito importante saber que o nosso trabalho marca também a vida desta família”, afirma.