Guarda Municipal prende suspeitos de furto de cabos em Curitiba

A Guarda Municipal (GM) de Curitiba realizou duas prisões importantes esta semana, relacionadas ao furto de cabos e fiação na cidade. As ações fazem parte da Operação Cabo Seguro, que visa coibir esse tipo de crime que afeta serviços essenciais.

Na segunda-feira (17/11), um suspeito foi detido na Usina Hidrelétrica Nicolau Klüppel, no Parque Barigui, após tentativa de furto de fiação. Os guardas encontraram um poste e diversos cabos e peças metálicas arrancados da estrutura. Com o suspeito, foram apreendidas ferramentas utilizadas para remover a terra e cortar fios, além de pedaços de cabo de cobre.

No dia seguinte, terça-feira (18/11), outro indivíduo foi preso no bairro Água Verde. A GM foi acionada para atender uma ocorrência de furto de cabos de telefonia na Rua Silveira Neto. O suspeito foi encontrado enrolando cerca de cinco quilos de fios retirados de um poste, junto com uma serra de corte usada na ação.

Ambos os detidos foram encaminhados à Central de Flagrantes. A população pode colaborar com denúncias através do telefone 153 da Guarda Municipal, disponível 24 horas.

A Operação Cabo Seguro, criada para combater furtos, receptação e comércio ilegal de cabos e fios de cobre, já realizou oito fases este ano. O balanço aponta 39 locais vistoriados, 26 pessoas presas, 22 estabelecimentos notificados pela Secretaria Municipal de Urbanismo e 8 autos de infração emitidos.