Condenado por pedofilia, homem que atacou atriz global é preso em Curitiba

A Guarda Municipal de Curitiba prendeu na tarde desta sexta-feira (5/12) um homem de 30 anos, condenado por compartilhamento de pornografia infantil. A ação foi realizada pelo Grupo de Pronto Emprego Operacional (GPEO) em conjunto com a Patrulha de Proteção Digital. O suspeito, foragido da Justiça desde novembro de 2024, foi detido em uma barbearia onde trabalhava na capital paranaense. Ele ainda tem em sua ficha criminal ataques racistas cometidos contra uma atriz global em 2016.

Esta foi a primeira prisão resultante do trabalho de inteligência da Patrulha de Proteção Digital, unidade criada no fim de outubro deste ano. O mandado de prisão foi expedido após o descumprimento de medidas judiciais pelo suspeito, que já havia sido preso pelo mesmo crime em 2015.

O homem também teve um pedido de prisão em 2016, acusado de participar de ataques racistas nas redes sociais contra a atriz global Taís Araújo, caso que ganhou repercussão nacional. Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes.

A Patrulha de Proteção Digital é uma iniciativa inédita no Brasil, formada por agentes da Guarda Municipal de Curitiba. Seu objetivo é atuar na prevenção, monitoramento e combate a situações de risco em ambientes virtuais que afetam crianças e adolescentes, como assédio, aliciamento, exploração sexual, cyberbullying, discursos de ódio e fraudes virtuais.

