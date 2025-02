Guaratuba enfrenta crise na produção de bananas após chuvas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As fortes chuvas que atingiram o Litoral do Paraná nos últimos dias causaram estragos significativos na produção de bananas, especialmente na zona rural de Guaratuba. As inundações registradas na região impactaram diretamente os bananicultores, uma das principais atividades agrícolas locais.

Aproximadamente 1,5 mil hectares de bananais foram afetados pelas chuvas intensa. O engenheiro agrônomo Paulo Andrade, do Departamento de Economia Rural (Deral), alerta a situação no Boletim da instituição. “Num primeiro momento as perdas se darão na qualidade das frutas a serem colhidas, exigindo um beneficiamento acurado dos bananicultores, o que acarreta custo maior, além de redução no preço final, comprometendo a remuneração”.

O impacto nas plantações é preocupante, com cerca de 80 hectares apresentando perda total de bananas. A recuperação dessas áreas só poderá ser iniciada no final deste ano, o que representa um desafio adicional para os produtores locais.

A importância do Litoral paranaense para a produção de bananas é notável, concentrando 59% da produção estadual. No último ano, a região produziu 95 mil toneladas em 4,2 mil hectares. Guaratuba se destaca como o principal produtor, respondendo por 77 mil toneladas em 3,2 mil hectares, principalmente na comunidade de Cubatão. Esse volume coloca o município na liderança da produção estadual e na 33ª posição no ranking nacional.

Vale ressaltar que, embora o Litoral seja o principal polo produtor, a banana é cultivada comercialmente em outros 310 municípios do Paraná. Essa distribuição geográfica ampla demonstra a relevância da cultura para a economia agrícola do estado.

Os prejuízos causados pelas chuvas recentes podem ter um impacto significativo não apenas na produção local, mas também na oferta e nos preços da fruta em todo o estado.