Grupo fingia ser do Exército para aplicar golpes em aprovados em concursos públicos

Uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) resultou na prisão de dez pessoas em flagrante no Centro de Curitiba, nesta quarta-feira (18). Os suspeitos são acusados de integrar uma falsa central de agência de empregos.

Eles devem responder pelos crimes de estelionato e uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar. No local, os investigados usavam fardas e uniformes para se passar por oficiais do Exército Brasileiro.

Segundo a PCPR, o grupo acessava listas públicas de pessoas aprovadas em concursos. Com base nesses dados, entravam em contato com as vítimas alegando que elas haviam sido convocadas para tomar posse no cargo.

Vítimas eram chamadas em um escritório no Centro de Curitiba

As vítimas eram chamadas até um escritório na Praça Tiradentes, onde recebiam a orientação de pagar uma taxa para realizar um curso obrigatório de ingresso no serviço público. Os falsos professores do curso eram justamente os golpistas vestidos como militares.

Durante a operação, também foram apreendidos celulares e documentos com dados de outras possíveis vítimas. Após os procedimentos de praxe, os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário.