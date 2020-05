Com a hashtag #VivamMãesCuritibanas, na manhã deste domingo (10), o prefeito de Curitiba Rafael Greca (DEM) e a primeira-dama Margarita Sansone postaram um vídeo em homenagem ao Dia das Mães no Facebook. Além de parabenizar as mães, a publicação do casal lembrou a necessidade de manter o distanciamento social durante a pandemia do novo coronavírus. Greca ainda anunciou uma apresentação on-line da Camerata Antiqua de Curitiba, ao meio-dia, tocando a música Ave Verum, versão de Mozart, que foi escolhida, segundo o prefeito, por falar do Menino Jesus e de Maria.

“Prestamos nossa homenagem e ofertamos nossas preces por todas as mães neste domingo que lhes é consagrado. Lembramos que é um dia diferente porque o carinho deverá ser enviado com distanciamento social e responsabilidade. Homenagear as mulheres fonte de vida é sagrado dever com a saúde de todos”, diz o texto da postagem que acompanha o vídeo.

Sem encontros

No vídeo, Grega pede que os curitibanos fiquem em casa e apenas façam reuniões de família pela internet, sem encontros físicos para abraços. Segundo o prefeito, isso é necessário para que a cidade mantenha os bons índices de enfrentamento da doença. “Quando a pandemia passar, vocês vão para Santa Felicidade almoçar com as suas mães porque a cidade vai precisar que todo mundo saia para melhorar a economia”, disse o prefeito.

A primeira-dama Margarita Sansone aproveitou a companhia do prefeito e pediu para que todos celebrem o Dia das Mães e mandem o carinho para elas de uma forma diferente. “Faça uma prece, telefone, faça o que você puder, mesmo que não seja aquela coisa de ficar juntinho. Pense na sua mãe e leve o seu carinho para ela manifestando o seu amor mesmo de longe. Hoje será uma ‘Mãenifestação’ diferente”, finalizou.

A apresentação da Camerata Antiqua será transmitida na página do Facebook da prefeitura de Curitiba e, também, no Facebook do prefeito.