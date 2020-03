O prefeito de Curitiba Rafael Greca determinou uma apuração sobre a aglomeração de passageiros na manhã desta sexta-feira (20) após um novo decreto municipal alterar os horários dos coletivos para prevenir o coronavírus. Filas de passageiros se formaram nesta sexta em terminais.Em postagem no Facebook, Greca enfatizou que não determinou a redução da frota nas ruas. “Determinei severa apuração de responsabilidades”, postou o prefeito.

Greca cogitou quatro possibilidades para as filas nesta sexta: corte ou atraso determinado pelas empresas; “greve velada promovida pelo sindicato [dos motoristas e cobradores]; ou ero grave nas tabelas de responsabilidade da Urbs – a empresa municipal que gerencia o transporte coletivo na cidade. A quarta possibilidade levantada pelo prefeito seria o impacto na Rede Integrada de Transportes de cortes metropolitanos no Transporte Urbano de medidas de redução realizadas pela Comec.

O Sindicato das Empresas de Transporte (Setransp) está apurando o que aconteceu. A reportagem também aguarda um posicionamento do Sindicato dos Motoristas e Cobradores (Sindimoc).

Alteração

O site da prefeitura publico quinta-feira (19) a informação sobre a redução da frota a partir desta sexta-feira. Alegando que o transporte coletivo de Curitiba perdeu 37% dos passageiros em uma semana por conta das medidas de prevenção do coronavírus, diminuindo de 756.167 passageiros na quarta-feria 10 de março para 478.283 passageiros na última quarta-feira (18)

A Urbs informou que “em reunião com as empresas de ônibus na tarde desta quinta-feira (19/3), ficou acertado que serão cortadas, a partir de amanhã (20/3), as tabelas extras, que geralmente são colocadas pela manhã e à tarde”. O comunicado informava, ainda, que, “a partir de segunda-feira (23/3), os ônibus usarão tabela de sábado, com exceção das linhas Expresso, Ligeirões e Linha Direta Inter 2, que não sofrerão alterações”, o que representaria uma redução ainda maior da frota. Também ficou decidido interromper o funcionamento da Linha Turismo a partir desta sexta-feira (20/3).

O texto informava que foi formado um comitê de crise entre a Urbs e as empresas para monitorar diariamente o comportamento de fluxo de passageiros e trazia uma declaração do presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto “Estamos monitorando o movimento nas linhas, podemos alterar essa redução se verificarmos a necessidade de mais linhas”.

Na manhã desta sexta-feira, a prefeitura informou que tais informações não terão mais validade e que novas medidas serão divulgadas ainda nesta sexta-feira.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

