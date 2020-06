Golpistas estão usando o nome do prefeito de Curitiba Rafael Greca (DEM) e de um suposto assessor de sua equipe em mensagens compartilhadas pelo WhatsApp, com o objetivo de clonar números de celulares. O alerta foi feito pelo próprio prefeito, nesta segunda-feira (22), em postagem feita em seu perfil no Facebook.

publicidade

LEIA MAIS – 14 dicas para você economizar água e dinheiro na conta da Sanepar

“#XôFakeNews. Faço novamente meu apelo para que não caiam em notícias falsas e golpes para clonar números de whatsapp que estão utilizando o meu nome. Repudio veementemente estes tipos de ações, que de maneira maldosa querem me difamar”, disse Greca.

De acordo com o político, pessoas fazem ligações usando o nome de um falso assessor, para convidar para um evento, que assim como o funcionário, não existe. “Os golpistas ligam convidando para uma confraternização, se identificando como Caio, um de meus assessores utilizando um número com o DDD de São Paulo. Não existe Caio na minha equipe. Já estamos investigando o caso, mas #FiqueAlerta nestes tipos de ligações e mensagens”, finalizou Greca.

#XôFakeNews Faço novamente meu apelo para que não caiam em notícias falsas e golpes para clonar números de whatsapp que… Posted by Rafael Greca de Macedo on Monday, June 22, 2020

publicidade

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?