O prefeito Rafael Greca (DEM) disse que não pretende suspender as aulas das escolas municipais de Curitiba por causa do coronavírus (Covid-19). Neste domingo, as reitorias da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e da Universidade Tecnológica do Paraná (UTFPR) decidiram suspender as aulas por 14 dias a partir desta segunda-feira (16). A decisão as universidades vai contra orientação das secretarias Estadual e Municipal de Saúde.

“Por enquanto, não vejo motivo para sufocar a cidade. Caso haja uma orientação diferente [dos médicos especialistas], reavaliaremos a decisão”, afirmou Greca sábado (14). O prefeito também disse que não pretende cancelar as comemorações do aniversário de Curitiba, dia 29 de março.

“Pelo menos nesta fase, em que não há transmissão local do vírus, os eventos serão ao ar livre, atendendo as orientações dos médicos sanitaristas e vigilância sanitária”, explicou o prefeito.

Segundo o prefeito, é importante que as pessoas mantenham os procedimentos de higiene durante os eventos, recomendados pelos infectologistas. Entre eles, lavar as mãos com frequência, passar álcool gel, manter a distância entre as pessoas e tapar a boca durante a tosse e o espirro.

Foi criado um telefone para quem apresentar sintomas ligue para as Unidades de Saúde (UPAs). O contato deve ser feito pelo número (41) 3350-9000. “A pessoa deve telefonar para o número da Saúde e nós mandamos, por teleconferência, as ideias, as informações [sobre os sintomas do coronavírus e cuidados]. Depois, mandamos a enfermagem coletar os dados em casa”, concluiu Greca, dizendo que é muito importante obedecer os infectologistas, mas reafirmando que Curitiba não pode parar. “Meu coração de prefeito me diz que não podemos matar a vida da cidade”.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).