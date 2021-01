Durante a cerimônia de posse para o terceiro mandato como prefeito de Curitiba, no Memorial da cidade, Rafael Greca (DEM) empossou também a equipe que o acompanhará na administração municipal.

Entre os secretários já confirmados, não há mudanças. Todos os que ocupavam as pastas até o fim do ano passado foram reconduzidos aos cargos.

Na cerimônia, no entanto, duas secretarias não tiveram os titulares anunciados. Uma delas, a da Defesa Social e Trânsito, ainda não tem o nome definido. Até o ano passado, quem ocupava o cargo era Guilherme Rangel, que é delegado da Polícia Civil do Paraná.

No caso da Secretaria de Planejamento e Finanças, o titular até o fim de 2020, Vítor Puppi, também não assinou o termo de posse. A assessoria da Prefeitura informou que ele está em férias e, por isso, não teria participado da cerimônia. Puppi, no entanto, estava acompanhando a primeira parte da solenidade de posse de Greca, ainda na Câmara Municipal de Curitiba, o que leva a crer que permanecerá no cargo.

Candidatos a vereador que não se elegeram assumem cargos nas regionais

O prefeito Rafael Greca (DEM) anunciou também os nomes dos administradores das 10 regionais da cidade. Entre eles, apenas dois são novos. Ambos foram candidatos a uma vaga na Câmara Municipal de Curitiba em 2020 e não conseguiram se eleger.

Na Regional Matriz, a administradora será Rafaela Lupion. Prima do deputado federal Pedro Lupion (DEM), ela foi candidata pelo mesmo partido do prefeito, o Democratas, e obteve 4.032 votos, ficando como primeira suplente da legenda. Rafaela irá substituir José Dirceu de Matos no cargo.

Já na regional Cajuru, o cargo de administrador passa a ser ocupado por Narciso Doro Junior. Ele substitui Adriane Cristina dos Santos. Nas eleições do ano passado, Narciso tentou uma vaga no legislativo concorrendo pelo Cidadania. Ele conquistou 2.605 votos e ficou como suplente.

Nova Secretaria

A criação de uma nova pasta na administração foi anunciada: é a Secretaria Municipal para o Desenvolvimento da Região Metropolitana, que será ocupada por Leverci Silveira Filho.

Entre os presidentes de órgãos da administração indireta do município, apenas uma mudança foi anunciada em relação à equipe que trabalhou até o fim de 2020. No IPMC (Instituto Municipal de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba), Breno Pascualote Lemos assume o lugar de Ary Gil Merchel Piovesan.

Confira os nomes anunciados para o secretariado do prefeito Rafael Greca

SECRETARIAS MUNICIPAIS

Secretaria de Governo Municipal – Luiz Fernando de Souza Jamur

Assessora especial do Gabinete – Cibele Fernandes Dias

Procuradora-geral do Município – Vanessa Volpi Palacios

Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas – Alexandre Jarschel de Oliveira

Secretaria de Comunicação – Mônica Sant’Anna

Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – Luiz Dâmaso Gusi

Secretaria Municipal de Educação – Maria Silvia Bacila

Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude – Emílio Trautwein

Secretaria Municipal do Meio Ambiente – Marilza do Carmo Oliveira Dias

Secretaria Municipal de Obras Públicas – Rodrigo Araujo Rodrigues

Secretaria Municipal da Saúde – Márcia Cecília Huçulak

Secretaria Municipal do Urbanismo – Julio Mazza de Souza

NOVA SECRETARIA

Secretaria Municipal para o Desenvolvimento da Região Metropolitana – Leverci Silveira Filho

PRESIDENTES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO

IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano) – Luiz Fernando Jamur

IMAP (Instituto Municipal de Administração Pública) – Alexandre Matschinske

IPMC (Instituto Municipal de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba) – Breno Pascualote Lemos

Instituto Municipal de Turismo – Tatiana Turra Korman

Fundação Cultural de Curitiba – Ana Cristina de Castro

FAS (Fundação de Ação Social) – Fabiano Ferreira Vilaruel

CuritibaPrev (Fundação de Previdência Complementar de Curitiba) – José Luis Costa Taborda Rauen

Companhia de Desenvolvimento de Curitiba / Curitiba S.A – Walter Bruno Rocha

Cohab (Companhia de Habitação Popular de Curitiba) – José Lupion Neto

Agência Curitiba de Desenvolvimento – Ana Cristina Martins Alessi

URBS (Urbanização de Curitiba S.A) – Ogeny Pedro Maia Neto

ADMINISTRADORES REGIONAIS

Regional Bairro Novo – Fernando Werneck Bonfim

Regional Boa Vista – Janaína Lopes Gehr

Regional Boqueirão – Ricardo Alexandre Dias

Regional Cajuru – Narciso Doro Júnior

Regional CIC – Raphael Keiji Assahida

Regional Matriz – Rafaela Marchiorato Lupion Mello Cantergiani

Regional Pinheirinho – Reinaldo Boaron

Regional Portão – Gerson Gunha

Regional Santa Felicidade – Simone da Graça das Chagas Lima

Regional Tatuquara – Marcelo Ferraz Cesar