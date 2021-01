Embora ainda falte a vacina, que deve chegar nos próximos dias, a Prefeitura de Curitiba, assim como o Governo do Paraná, afirmou que já está pronta para começar a vacinação contra o coronavírus. Nesta quarta-feira (13), o prefeito Rafael Greca anunciou que o Pavilhão de Eventos do Parque Barigui deve abrir espaço para um mega-centro de vacinação na cidade.

Segundo o prefeito, em uma postagem em sua conta no Facebook, este não é o momento de discutir a origem da vacina. “Não se trata de discutir se a vacina é chinesa ou indiana, se é do Governador João Dória ou do presidente Jair Bolsonaro. Temos disponíveis as vacinas do Butantã e da FioCruz. A melhor vacina é a que estará a disposição da população”, disse Greca.

O prefeito destacou que a Coronavac previne 50,38% de todos os casos e reduz em 78% atendimento ambulatorial. “É um imunizante promissor, de fácil distribuição”, reforçou o prefeito.

Rafael Greca disse que o pavilhão vai servir como um grande espaço para vacinação. “Vamos começar a preparar o grande Pavilhão de Eventos do Parque Barigui para ser nosso mega-centro de vacinação. Prefiro usar o espaço assim do que como hospital de campanha”.