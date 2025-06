Grávida é atacada por 13 cães durante passeio em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma mulher grávida foi atacada por 13 cães no último sábado (31), no bairro Juvevê, em Curitiba. A vítima passeava com seus dois cães de pequeno porte quando foi encurralada pelos animais em um muro.

Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a mulher registrou um Boletim de Ocorrência e deve prestar depoimento nos próximos dias. A corporação divulgou nota à Tribuna sobre o caso:

“A equipe policial aguarda o resultado de laudos periciais para identificar a extensão dos ferimentos. O tutor dos cachorros passará por oitivas. A PCPR segue em diligências para entender a dinâmica dos fatos, a fim da elucidação do caso.”

O tutor dos animais será investigado por omissão de cautela e lesão corporal culposa. As penas previstas para esses crimes variam de um a dois anos de detenção no primeiro caso, e de dois meses a um ano no segundo, além de multa.