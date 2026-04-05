Grave acidente na BR-476 deixa cinco feridos e interdita rodovia na RMC

Um grave acidente na BR-476, na Lapa, Região Metropolitana de Curitiba (RMC), deixou cinco pessoas feridas na tarde deste domingo (05/04). A colisão frontal envolveu uma caminhonete Volkswagen Amarok e um caminhão no km 198.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), três pessoas ficaram em estado grave e duas tiveram lesões leves. Devido à gravidade dos ferimentos de algumas vítimas, um helicóptero da PRF foi acionado para realizar a remoção aeromédica.

A pista foi totalmente interditada para o atendimento das equipes de socorro e a retirada dos veículos. Motoristas que trafegam pela região devem redobrar a atenção.