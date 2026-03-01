Grave acidente na BR-116 exige resgate aéreo em Quitandinha

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na tarde deste domingo (1/3), um ciclista de 71 anos ficou gravemente ferido após ser atingido por um caminhão na rodovia. A vítima sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) e múltiplas fraturas pelo corpo.

O acidente aconteceu no trecho da BR-116 que corta o município de Quitandinha, região metropolitana de Curitiba. De acordo com informações preliminares, o ciclista trafegava pelo acostamento quando foi surpreendido pelo veículo de grande porte.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o atendimento começou com a equipe da concessionária Planalto Sul e, devido à gravidade do quadro, o helicóptero da PRF foi acionado para realizar o resgate aeromédico.

A operação mobilizou equipes especializadas que precisaram interditar parcialmente a rodovia para o pouso da aeronave. O trânsito ficou lento no local por aproximadamente 40 minutos, com congestionamento de cerca de dois quilômetros no sentido Curitiba.

Após ser estabilizado pela equipe médica aérea, o idoso foi transportado com agilidade ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba, referência no atendimento de traumas na capital paranaense.

