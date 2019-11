Nenhuma das 15 escolas estaduais ameaçadas de fechamento vai encerrar suas atividades em 2020. Pelo menos é isso que garantiu o Governo do Paraná em reunião realizada com dirigentes sindicais da APP-Sindicato, diretores das escolas e a comunidade escolar na manhã desta quarta-feira (6). A reunião aconteceu na Assembleia Legislativa e contou com a presença do presidente da Comissão de Educação, Hussein Bakri e o deputado Professor Lemos.

O governo assumiu também o compromisso de abrir imediatamente a possibilidade de todos os colégios realizarem matrículas para todas as séries e cadastro de reserva de vagas para os sextos anos da educação fundamental e primeiros anos do ensino médio. Alguns estavam com os pedidos para as “séries de entrada” travados. “O governo assegurou que estas escolas não serão fechadas. Agora será feito um acompanhamento de perto nessas unidades, com relação ao número de alunos e demandas que as escolas apresentam”, conta a secretaria de organização da APP-Sindicato, Professora Tereza Lemos.

Segundo a APP-Sindicato, a professora Tereza Lemos destaca ainda que para ano de 2020 essas escolas terão todas as séries que sempre ofertaram, normalmente. No final do próximo, se houver necessidade por falta de alunos, o governo retomará o debate com as comunidades escolares.

“Foi um resultado importante, porque essas escolas estavam com a data de encerramento prevista para o dia 31 de dezembro de 2019. Agora os pais, mães e responsáveis poderão procurar as escolas e matricularem seus filhos. Isso traz tranquilidade para estudantes e as comunidades escolares. Pois, às escolas estão com a possibilidade de fazer a matrícula, para todas as séries que elas já tinham anteriormente”, disse.

A APP-Sindicato avalia que foi de fundamental importância a participação da comunidade escolar, que somou força ao Sindicato. “Foi uma soma de forças que deu certo e que fizemos com que o governo recuasse nessa proposta absurda de fechar as escolas. A participação da comunidade escolar foi decisiva e é claro que a atuação das direções das escolas, das equipes pedagógicas também contribuiu muito para que chegássemos a esse resultado importante para a educação pública do Paraná”, enfatiza a Professora.

Confira a lista dos Colégios:

Curitiba

Colégio Estadual Tiradentes

Colégio Estadual Zacarias

Colégio Estadual Amâncio Moro

Colégio Estadual Nilson Ribas

Colégio Estadual Guaira

Colégio Estadual Elysio Viana

Colégio Estadual Francisco Macedo Azevedo

São João (Região de Pato Branco)

Colégio Estadual José de Anchieta

Francisco Beltrão

Colégio Estadual Cango

Adrianópolis

Colégio Estadual Santa Bárbara

Salto do Itararé

Colégio Estadual Gabriel Bertoni

Ibaiti

Escola do Campo Gentil Lucas

Céu Azul

Colégio Estadual Boa Vista

Cambará

Colégio Estadual Professor Silvio Tavares

Capitão Leonidas Marques

Colégio Estadual Alto Alegre do Iguaçu