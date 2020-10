Golpistas têm usado o nome do restaurante Madalosso, de Curitiba, para clonar contas do WhatsApp. Por meio de um perfil na rede social Instagram, os criminosos mandam mensagem dizendo que a vítima ganhou vouchers do restaurante. Para poder ter direito a promoção, o golpista pede o nome completo e o número do celular e diz para a pessoa revelar qual o código que será recebido via SMS.

publicidade

LEIA TAMBÉM – Sistema virtual do Procon registra 88 mil atendimentos durante a pandemia no Paraná

O código enviado via SMS, no entanto, dá acesso a conta do WhatsApp para o golpista, que logo em seguida desativa a conexão da conta do aplicativo no celular da vítima. O golpe pode ser evitado caso a conta do WhatsApp seja protegida com a verificação em duas etapas, que pode ser ativada nas configurações do app.

O perfil oficial da Família Madalosso informou pelas redes sociais para que as pessoas tomem cuidado com perfis não oficiais da marca e desconfiem de campanhas de descontou ou qualquer ação que não seja veiculada nos perfis oficiais.

Ver essa foto no Instagram

publicidade

A Família Madalosso tem essas redes sociais oficiais, tanto nas plataformas do Instagram, Facebook e Trip Adivisor. ⠀ ⠀ Tome cuidado com perfis não oficiais, campanhas de desconto ou qualquer ação que não seja veiculado nos perfis oficiais. ⠀ ⠀ #Delivery #DeliveryCuritiba #DeliveryFadanelli #Fadanelli #RestauranteFadanelli #FamigliaFadanelli #SantaFelicidade #CozinhaItaliana #RestauranteItaliano #RestauranteSantaFelicidade #RestaurantesCuritiba ⠀

Uma publicação compartilhada por Família Madalosso (@familiamadalosso) em 30 de Set, 2020 às 7:45 PDT

Como evitar?

Apesar de ser um golpe comum e que traz uma série de prejuízos, é possível evitar. A primeira coisa a ser feita é ativar a autenticação de dois fatores no WhatsApp. Para isso, é preciso ir em Configurações > Conta > Confirmação em duas etapas para habilitar uma senha de segurança.

É importante nunca fornecer dados de acesso ou token do aplicativo por mensagem de WhatsApp ou SMS. Geralmente o criminoso pede essa informação para conseguir a liberação do acesso.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.