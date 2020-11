A Polícia Civil cumpre nesta segunda-feira (9) um total de 48 mandados judiciais em operação contra uma organização criminosa que adulterava a quilometragem original de veículos. A diminuição da quilometragem facilitava a venda de carros para revendedores de vários estados. São 13 mandados de prisão preventiva, sete de prisão temporária e 28 mandados de busca e apreensão em Curitiba, região metropolitana e Goiânia (GO).

Segundo investigação da Delegacia de Crimes contra a Economia e Proteção ao Consumidor (Delcon), a quadrilha desenvolvia softwares que adulteravam os hodômetros de veículos – o marcador de quilometratem. Com a redução da rodagem, os revendedores dos carros tinham mais facilidade de vender os carros e assim lucrar com a comercialização. Com isso, o comprador era enganado ao adquirir um automóvel com mais rodagem do que o marcado no hodômetro.

Além dos responsáveis pelo desenvolvimento dos softwares e revendedores, a Polícia Civil também mira proprietários de oficinas mecânicas que faziam a adulteração.

