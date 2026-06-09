Reencontro

Gata desaparecida é encontrada após dois anos e surpreende tutora em Curitiba

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 09/06/26 17h37
gata desaparece e é encontrado dois anos depois em Curitiba
Gata Penélope. Foto: Jasmine Moreira

A gata Penélope desapareceu por dois anos e foi reencontrada pela tutora, Silvia Santos da Silva, moradora do Bairro Alto, em Curitiba, graças a um microchip. O animal foi localizado no Alto da XV, a cerca de 6 quilômetros de casa, no dia 25 de maio.

Quem encontrou Penélope foi a moradora do Alto da XV, Jasmine Moreira. Ela relata que a felina estava assustada e miando em frente ao edifício onde mora. Jasmine resgatou a gata e a levou para uma clínica veterinária, onde descobriu o microchip. Os dados mostraram que o animal estava cadastrado na Rede de Proteção Animal, permitindo o contato com a tutora.

Penélope foi adotada ainda filhote por Silvia, depois de ser resgatada em um terreno baldio em Piraquara. O desaparecimento ocorreu quando a tutora precisou se mudar e deixou a gata aos cuidados da ex-cunhada por três dias. Durante os dois anos desaparecida, o animal aparentemente ficou sob cuidados de alguém, pois foi encontrado em bom estado.

Foto: Silvia Santos da Silva
Foto: Jasmine Moreira
Foto: Jasmine Moreira

De acordo com informações da prefeitura, o microchip de Penélope foi implantado gratuitamente durante um mutirão de castração da Rede de Proteção Animal. O equipamento é um microcircuito eletrônico com código único que identifica o pet e o vincula ao responsável. Ele é aplicado sob a pele do animal na região da base do pescoço. A identificação acontece por meio de um leitor que capta as ondas emitidas pelo chip e retorna a informação na forma de um número, sem possibilidade de duplicidade.

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Curitiba tem microchipagem gratuita em junho

Curitiba possui cerca de 600 mil animais cadastrados no Sistema de Identificação Animal, sendo 369 mil cães e 235 mil gatos. Atualmente, apenas 245 mil animais da cidade possuem microchip.

A próxima microchipagem gratuita será no dia 13 de junho no Parque São Lourenço, durante evento de adoção. Tutores podem cadastrar os pets no portal da Rede de Proteção Animal e acompanhar a agenda de eventos gratuitos.

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