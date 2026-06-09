Gata desaparecida é encontrada após dois anos e surpreende tutora em Curitiba

A gata Penélope desapareceu por dois anos e foi reencontrada pela tutora, Silvia Santos da Silva, moradora do Bairro Alto, em Curitiba, graças a um microchip. O animal foi localizado no Alto da XV, a cerca de 6 quilômetros de casa, no dia 25 de maio.

Quem encontrou Penélope foi a moradora do Alto da XV, Jasmine Moreira. Ela relata que a felina estava assustada e miando em frente ao edifício onde mora. Jasmine resgatou a gata e a levou para uma clínica veterinária, onde descobriu o microchip. Os dados mostraram que o animal estava cadastrado na Rede de Proteção Animal, permitindo o contato com a tutora.

Penélope foi adotada ainda filhote por Silvia, depois de ser resgatada em um terreno baldio em Piraquara. O desaparecimento ocorreu quando a tutora precisou se mudar e deixou a gata aos cuidados da ex-cunhada por três dias. Durante os dois anos desaparecida, o animal aparentemente ficou sob cuidados de alguém, pois foi encontrado em bom estado.

Foto: Silvia Santos da Silva Foto: Jasmine Moreira Foto: Jasmine Moreira

De acordo com informações da prefeitura, o microchip de Penélope foi implantado gratuitamente durante um mutirão de castração da Rede de Proteção Animal. O equipamento é um microcircuito eletrônico com código único que identifica o pet e o vincula ao responsável. Ele é aplicado sob a pele do animal na região da base do pescoço. A identificação acontece por meio de um leitor que capta as ondas emitidas pelo chip e retorna a informação na forma de um número, sem possibilidade de duplicidade.

Curitiba tem microchipagem gratuita em junho

Curitiba possui cerca de 600 mil animais cadastrados no Sistema de Identificação Animal, sendo 369 mil cães e 235 mil gatos. Atualmente, apenas 245 mil animais da cidade possuem microchip.

A próxima microchipagem gratuita será no dia 13 de junho no Parque São Lourenço, durante evento de adoção. Tutores podem cadastrar os pets no portal da Rede de Proteção Animal e acompanhar a agenda de eventos gratuitos.