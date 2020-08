O prêmio de R$ 1 milhão do programa Nota Paraná saiu esta semana para duas mulheres. Uma reside em Curitiba e outra em São José dos Pinhais, na região metropolitana da capital. Entre as ganhadoras está Maria de Lurdes, que faturou a bolada de R$ 1 milhão justamente no dia do seu aniversário.

Segundo o governo do Paraná os sorteios são referentes a julho e junho, que haviam sido adiados devido a pandemia do novo coronavírus. Além disto, R$ 200 mil também foi parar na conta de outros sortudos paranaenses.

Diferente do que ocorria, desta vez não houve cerimônia de entrega. Para evitar aglomerações, equipes do Nota Paraná ligam e marcam a entrega simbólica aos ganhadores. Com o cronograma novamente em dia, a partir de setembro os sorteios voltam à normalidade. São R$ 5 milhões sorteados todo mês com R$ 2,8 milhões para os contribuintes que colocam o CPF na Nota e R$ 2,2 milhões para as instituições filantrópicas credenciadas no programa que recebem as notas como doações.

Como participar do Nota Paraná

Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site do programa e clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal. Para participar dos sorteios é preciso fazer adesão no site.

Toda primeira compra no mês gera um bilhete ao participante do programa para os sorteios mensais, independentemente do valor gasto nas compras. Depois, cada R$ 200,00 em notas fiscais dá direito a um novo bilhete, com validade apenas para o sorteio do seu respectivo período.