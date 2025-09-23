Ganância leva à prisão: homens matam esposa por seguro de vida na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dois homens, de 32 e 58 anos, foram condenados pelo Tribunal do Júri de Rio Negro, na Região Metropolitana de Curitiba pela morte de uma mulher, de 56 anos. O crime aconteceu em 11 de fevereiro deste ano e, segundo o Ministério Público do Paraná, a vítima era esposa de um dos réus que planejou o crime com a intenção de se beneficiar do prêmio de um seguro de vida contratado por ela.

O marido foi condenado a 40 anos de prisão e o outro réu a 33 anos e 4 meses. Ambos em regime fechado.

Conforme o órgão, a vítima foi morta brutalmente a marretadas na casa em que o casal vivia, em Piên, na RMC. Conforme o MP, as investigações apontaram que os condenados agiram juntos e, na ação, um teria segurado a mulher por trás enquanto o outro a golpeava. Após o crime, a dupla fugiu do local.

Durante o julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu a denúncia do MP e condenou a dupla pelo crime de feminicídio, tendo como causa de aumento de pena o motivo torpe e o uso de recurso que dificultou a defesa.

Conforme o MP, os dois homens estavam presos preventivamente e, agora, seguem detidos para o cumprimento da pena.