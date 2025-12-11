Denúncia

Gaeco investiga tortura praticada pela PM no Centro de Curitiba

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Paraná movimentou o Centro Histórico de Curitiba na manhã desta quarta-feira (10/12). Agentes cumpriram oito mandados de busca e apreensão em uma operação que investiga casos de tortura que teriam sido praticados de forma sistemática por policiais militares.

A ação, realizada pelo Núcleo de Curitiba do Gaeco, teve apoio da Corregedoria da Polícia Militar do Paraná, que acompanhou toda a operação. As diligências se concentraram em uma unidade da PM localizada no Centro Histórico da capital paranaense.

Os mandados foram expedidos pela Vara da Auditoria da Justiça Militar, que também determinou o afastamento cautelar de um dos policiais militares investigados. O afastamento é uma medida preventiva enquanto as investigações seguem em andamento.

A operação busca esclarecer denúncias sobre práticas sistemáticas de tortura dentro da corporação, um caso que tem gerado preocupação nas autoridades de segurança pública do estado.

