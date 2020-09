Após vencer a disputa interna no PDT para ser candidato a prefeito de Curitiba, o deputado federal e ex-prefeito Gustavo Fruet anunciou neste sábado (12) a desistência da corrida eleitoral. Em um post publicado nas redes sociais, Fruet elencou cinco pontos para a desistência – o principal, a falta de dinheiro para a campanha.

“Já fui candidato e sei que são necessários recursos para estrutura mínima e profissional que exigem várias atividades prévias. Não consegui viabilizar esses recursos com a devida antecedência. Não se improvisa, na minha fase, uma eleição majoritária desse porte”, alegou o deputado no post.

Com a desistência de Fruet, já são quatro pré-candidatos que deixaram a disputa desde o início das convenções partidárias, que apontam quais os candidatos de cada partido a concorrer aos cargos de prefeito e vereador. Além do ex-prefeito, Ney Leprevost (PSD), Luciano Ducci (PSB) e, mais recentemente, Luizão Goulart (Republicanos) abriram mão das candidaturas desde 31 de agosto.

O cenário inicialmente previsto de grande fragmentação para a disputa ao Palácio 29 de Março muda com tantas desistências. Até o momento, o atual prefeito Rafael Greca (DEM) é o maior beneficiado pelas desistências, colecionando os apoios do PSD, PSB e Republicanos.

Interesses

Fruet também alega que sua gestão frente à prefeitura, de 2013 a 2016, “contrariou interesses”: “Hoje, a capital do Paraná está de volta às mãos dos ‘donos da cidade’. Empresários que têm relação direta com a Prefeitura, dela se alimentam e contam com gestores quase como subordinados”, escreveu.

A retirada de Fruet deve abrir espaço para a candidatura do deputado estadual Goura pelo PDT. Goura era um dos pré-candidatos do partido e retirou seu nome em agosto em favor de Fruet.

