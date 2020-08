A terça-feira (25) amanhece com poucas nuvens na faixa Leste do Paraná, que inclui Curitiba e região metropolitana e sem previsão de chuva. As temperaturas na capital ainda seguem mais baixas ao longo do dia, mas a tendência é que fiquem perto dos 19º C no início da tarde. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo começa a ficar mais firme durante a semana, por causa da presença de uma massa de ar seco. Bem diferente da semana passada, na qual os curitibanos encaravam uma sequência de dias de frio, neve e chuva.

Em Curitiba, nesta terça, o Simepar aponta uma variação das temperaturas entre os 8º C e os 19º C. A meteorologia destaca que apenas a faixa Leste do estado ainda apresenta nebulosidade. Nas demais regiões, o sol já predomina por causa de um sistema de bloqueio atmosférico, causado pelo ar seco. De acordo com o Simepar, esse bloqueio começa a atuar na capital a partir da quarta-feira, quando a umidade relativa do ar também começa a ficar mais baixa.

A umidade relativa do ar em Curitiba e região, nesta terça-feira, deve ficar em torno de 55%.

Litoral

Nas praias paranaenses, embora o dia amanheça com nuvens, o sol deve predominar um pouco mais do que na capital. Por lá, o Simepar aponta uma terça-feira com temperaturas variando entre os 13º C e 22º C. Não há previsão de chuva.