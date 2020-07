O aumento na presença de nuvens e o vento que vem do Litoral devem manter a quarta-feira (15) com temperaturas mais amenas em Curitiba. A previsão é do Instituto Simepar, que ainda aponta um dia sem chuva na capital, com o sol saindo à tarde. Já nas praias, há tendência para a presença de chuviscos isolados durante todo o dia.

Na capital, segundo o Simepar, as temperaturas nesta quarta devem variar entre 10º C e 16.º C. As temperaturas amenas se explicam pelas condições do vento. “Os ventos que sopram do mar e trazem um pouco de umidade, podem deixar o céu mais encoberto e com isto se eleva menos a temperatura”, aponta o meteorologista Fernando Mendes, do Simepar.

Nesta quinta-feira (16) a temperatura aumenta um pouco. Segundo a previsão, Curitiba deve ter mínima de 10ºC e máxima de 20ºC, sem possibilidade de chuva.

Litoral

Nas praias, a umidade mais alta deixa o céu mais encoberto e, com isso, os chuviscos têm mais chance de aparecer. Assim como em Curitiba, as temperaturas também não sobem tanto nesta quarta-feira. Conforme aponta o Simepar, a máxima prevista para as praias é de 18º C, com mínima de 13º C. Essas marcações devem predominar nas regiões de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná.

