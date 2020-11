As manhãs em Curitiba e região devem continuar mais frias ao longo desta semana. Nesta terça-feira (3), segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a mínima prevista para a capital é de 11º C, com possibilidade de chegar a 6º C em algumas áreas, no fim desta madrugada. À tarde, a previsão é de que as temperaturas subam um pouco mais. Também há possibilidade de chuvas isoladas para este período.

Conforme aponta o Simepar, no Paraná, as condições do tempo ainda estão associadas a um sistema de alta pressão atmosférica e os eventos de chuva podem ocorrer apenas de forma muito isolada, com aquecimento gradual das temperaturas ao longo do dia. As regiões com mais possibilidade para precipitações são o Leste – que abrange a capital e o Litoral –, o Sul e Centro-Sul do estado.

Em Curitiba, os termômetros devem registrar temperaturas máximas de até 24º C até o meio da tarde desta terça-feira. O sol deve aparecer e pode ficar entre nuvens em alguns momentos. No geral, de acordo com a meteorologia, o céu fica mais aberto.

Litoral

Nas praias, os termômetros também devem ficar mais amenos nesta terça. Segundo o Simepar, o sol também aparece e, mesmo entre nuvens, deve se destacar. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas devem variar entre 16º C e 25º C ao longo do dia.