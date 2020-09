A região de Curitiba amanheceu nesta terça-feira (15) geleada após uma queda significativa das temperaturas. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), muitas nuvens que se formaram já na noite de segunda-feira (14), entre as regiões da metade sul do estado, contribuíram para a mudança no tempo. A mínima é de 11 graus e a máxima fica em 19. Esse aperitivo do inverno, porém, dura apenas um dia. Na quarta-feira (16), por exemplo, a máxima retorna perto dos 30 graus. Ficará em 27 graus, mais especificamente.

Conforme aponta a meteorologia, Curitiba deve ter temperaturas variando entre 11º C e 19º C nesta terça. O Simepar explica que, ao longo do dia, os ventos vão predominar dos quadrantes sudeste e leste em boa parte do Paraná. Nestas condições, o céu fica com muita nebulosidade entre os Campos Gerais, RMC e Litoral, com condições para chuviscos ocasionais e temperaturas amenas.

As chuvas não serão impactantes. Conforme a previsão, o tempo já deve melhorar a partir de quarta-feira (16).

Praias do Paraná

No Litoral, as temperaturas também caem nesta terça-feira. Além de chuviscos ocasionais, os ventos fortes também devem cobrir a região. As rajadas podem chegar a quase 30 km/hora.

A área costeira do Paraná, inclusive, está sob alerta de ventos fortes segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta é válido até esta terça e engloba toda a área litorânea do sul do Brasil. A ventania é um resquício de um novo ciclone bomba que se formou no oceano e que pega parte da costa do Rio Grande do Sul (RS).

Nas demais regiões do estado, de acordo com o Simepar, o tempo permanece estável com temperaturas elevadas à tarde.