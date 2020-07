A partir deste fim de semana, a massa de ar polar perde força e o frio começa a diminuir em Curitiba e região metropolitana. De acordo com o Instituto Tecnológico Simepar, a mínina prevista é de 6ºC neste sábado, com máxima de 24ºC. No domingo, a mínima aumenta para 10ºC e a temperatura pode chegar aos 24ºC durante a tarde.

Tanto e Curitiba e região metropolitana como a região leste do estado, o sol predomina e o tempo fica estável. “Pode ter nevoeiro em regiões de vale e não se descarta nevoeiro em Curitiba neste sábado de manhã”, alerta o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar.

No interior, o sol também predomina e o tempo deve mudar somente no final de domingo, quando uma frente fria que se desloca pelo oceano chega na divisa do estado com Santa Catarina. As temperaturas começam a subir, e a máxima pode chegar no sábado aos 24ºC em Maringá, ao norte do estado. No domingo, as temperaturas mínimas sobem e ficam mais agradáveis. Em Foz do Iguaçu, no oeste, a mínima pode chegar aos 15ºC.

