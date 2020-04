A massa de ar seco e frio que estacionou em Curitiba deve continuar marcando presença nesta quinta-feira (16). Por isso, a previsão é de baixas temperaturas na capital e Região Metropolitana, onde geadas fracas podem ocorrer. Segundo o Instituto Simepar, os termômetros em Curitiba devem registrar por volta de 6º C nesta manhã, enquanto nos locais ao entorno essa medição varia de 4º C a 7º C.

As baixas temperaturas também devem ocorrer no Litoral. Não há previsão de chuva no estado.

Como informa o Simepar, o risco de geada é bem baixo. “Até não se descarta alguma geada fraca em alguns pontos da RMC, mas dificilmente vai ser geral, com aquelas imagens dos parques todos brancos, por exemplo”, explicou o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Em Curitiba, a variação térmica deve ficar entre 6º C e 24º C, ou seja, a manhã desta quinta-feira será mais fria do que a tarde. Porém, os ventos gelados podem diminuir a sensação térmica. O sol predomina na capital durante todo o dia.

Ainda de acordo com o Simepar, há risco baixo de geada entre o sudoeste e centro-sul do Paraná. Também nos Campos Gerais e RMC. No centro-sul e Campos Gerais, as geadas podem cobrir áreas maiores. Na RMC e sudoeste, caso ocorram, elas serão fracas, em locais mais protegidos do vento e em baixadas.

No Litoral, o sol deve predominar durante todo o dia, assim as temperaturas mais amenas. Segundo a meteorologia, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as Mínimas previstas giram em torno de 13º C, com Máxima de 26º C.