Frente fria no Paraná provoca queda de temperatura e chuva nesta semana

Um sistema de baixa pressão vindo do Paraguai e da Argentina associado com uma frente fria será responsável pela queda das temperaturas no Paraná a partir de quinta-feira (24). Já nesta quarta-feira (23), segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a chuva deve retornar ao estado.

Na manhã de quarta-feira, a previsão é de que as primeiras pancadas de chuva, provocadas pela frente fria, comecem na região Oeste do Paraná. À medida em que essa frente avança pelo estado, as precipitações devem se concentrar na região Leste, com pancadas isoladas nas demais áreas.

Com passagem de frente fria, Curitiba vai ter mínima de 12ºC nesta semana

Em Curitiba, a chuva deve demorar um pouco mais para chegar. A previsão indica que a quarta-feira será sem precipitações, mas com rajadas de vento e temperatura mínima de 12 °C pela manhã. A máxima deve atingir 23 °C na quarta-feira e cair para 17 °C na quinta.

A mudança mais significativa no tempo acontece na quinta-feira, quando são esperadas mínimas de 14 °C em Curitiba e de 18 °C no litoral. A previsão indica pancadas de chuva fortes e possibilidade de temporais ao longo do dia.

No sábado, o tempo deve se manter estável em Curitiba. No entanto, a chuva deve retornar à capital a partir da próxima quarta-feira (30).