A Marinha do Brasil alerta que a frente fria que está estacionada nas regiões Sul e Sudeste pode provocar grandes ondas no litoral a partir da noite desta terça-feira (22). No Paraná, existe possibilidade de variação marítima chegar a até 4 metros de altura com ventos de 60 km/h.

A atuação dos ventos e a agitação nas águas do mar pode provocar ondas em alto-mar, da direção Sudoeste a Sul, com até seis metros de altura, entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No sul de Laguna (SC) até o litoral do Rio de Janeiro, ao sul de Arraial do Cabo, as ondas podem chegar até quatro metros de altura, incluindo o estado do Paraná.

A Marinha reforça aos navegantes para que procurem se manter informados antes de entrar no mar. As condições do mar podem ser checadas no aplicativo Boletim do Mar, que está disponível para download nos sistemas Android e iOS.

Apesar da Frente Fria estacionária, o céu nublado e a umidade favorecem a ocorrência de chuvas finas e isoladas no litoral. Segundo o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a temperatura máxima prevista é de 20º C, com mínima de 13º C nesta terça-feira.

Primavera com La Niña

A primavera chegou hoje e se caracteriza por ser uma estação com temperaturas mais elevadas que o inverno e com mais chuvas. Como estamos em período de La Ninã isso vai ser um pouco mais irregular, com tendência de menos chuva contribuindo para a crise hídrica que assola o estado. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o La Niña é um fenômeno atmosférico com características apostas ao El Niño e se caracteriza pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, alterando os padrões climáticos.