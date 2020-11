A chuva deve marcar presença em Curitiba nesta segunda-feira (30), segundo o Simepar e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que prevê ainda temporal para Curitiba e as áreas do centro, Litoral, Norte, Oeste, Sudoeste e Sul paranaense. Segundo o Simepar, a chuva atinge a cidade a partir do meio dia e segue pelo menos até às 18h, podendo retornar durante a noite.

As temperaturas em Curitiba nesta segunda-feira ficam entre os 19 e 31 ºC. A precipitação acumulada é de 20 milímetros, um importante nível, já que a região sofre com os constantes rodízios no abastecimento de água.

Segundo o Simepar, nesta segunda-feira, uma nova frente fria avança pelo mar na altura do sul do país. No Paraná, explicou o instituto, o tempo segue bem abafado e são esperadas chuvas a partir da tarde. Do período da tarde para a noite principalmente, na metade sul do estado será maior a concentração de nuvens e condições de algum temporal, inclusive em áreas mais a leste, onde fica Curitiba.

Litoral

O dia será de chuva também no litoral paranaense. Em Paranaguá, por exemplo, os termômetros ficam entre os 23 e 31ºC nesta segunda-feira, com possibilidade chuva no início da tarde.

