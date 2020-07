O tempo mudou em Curitiba na tarde deste sábado (25) e o domingo (26) amanheceu com tempo fechado e temperaturas mais baixas na capital. Não há previsão chuva. Segundo o Instituto Simepar, uma frente fria que avança do Rio Grande Sul traz umidade e, na sequência, uma massa de ar mais frio deve derrubar as temperaturas. As temperaturas em Curitiba ficam entre os 13 e 18º graus. No Litoral, a previsão também é de aumento de nebulosidade, mas o calor continua e chuvas isoladas podem ocorrer.

+Leia mais! Letalidade do coronavírus sobe para 2,7% e Curitiba se aproxima da bandeira vermelha

Neste domingo, Curitiba segue com tempo nublado e sem previsão de chuva. Ainda segundo o Simepar, a chuva pode chegar na terça-feira (28) e também quarta. Nesta semana as temperaturas ficam entre os 9º, na quinta-feira e 25 na terça-feira.

Litoral

Nas praias, apesar do aumento de nuvens, o sábado ainda deve ser de temperaturas agradáveis. Como aponta o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a temperatura máxima prevista para o dia é de 25º C, com mínima de 15º C. Podem ocorrer chuvas isoladas.

Para o domingo, a previsão para estes locais é de um tempo um pouco mais frio. Neste dia, conforme a meteorologia, o Litoral deve registrar temperaturas entre 14º C e 19º C.

+Leia mais! Tatuquara passa Matriz e é a regional com maior incidência de covid-19 em Curitiba