Neste sábado (25), Curitiba amanheceu com o céu limpo, com poucas nuvens e muito sol. O avanço de uma frente fria no estado pode causar nebulosidade na capital no fim da tarde e as temperaturas seguem com mínima de 13ºC e máxima de 24ºC. Não há previsão de chuva.

Porém, a frente fria pode provocar chuvas com alguns raios na região oeste e sudoeste do Paraná. De acordo com o Instituto Tecnológico Simepar, as chuvas devem atingir apenas o oeste e as regiões mais próximas da divisa com Santa Catarina. Portanto, não há previsão de chuva na região norte e noroeste do estado.

Em Foz do Iguaçu, por causa da frente fria, o frio pode chegar aos 9ºC neste sábado, com máxima de 20ºC. Já em Telêmaco Borba, onde a chuva não deve aparecer, a mínima é mais agradável, chega aos 11ºC e o calor pode alcançar os 25ºC.