Como fazer frango com batatas na Airfryer: segredos do chef para uma refeição perfeita

A busca por praticidade na cozinha ganhou um aliado de peso na alta gastronomia. O chef Alex Atala, reconhecido como um dos nomes mais famosos do Brasil e arrastando milhões de seguidores em suas redes sociais, surpreendeu o público ao compartilhar uma receita que resolve o almoço de forma rápida, barata e sem sujeira.

Utilizando a Airfryer, o chef demonstrou que é possível transformar ingredientes básicos do dia a dia em um prato digno de elogios, ideal para aqueles momentos em que falta inspiração ou o orçamento está apertado. A proposta foca no preparo conjunto de coxa e sobrecoxa de frango com uma base generosa de batatas na manteiga. Segundo o chef, a receita foi inspirada em um dia comum em que ele próprio se viu sem ideias na cozinha. O grande segredo do sucesso do prato está nos detalhes do preparo da carne e na montagem das camadas, garantindo máxima suculência e o aproveitamento total dos sucos do cozimento.

Segredos técnicos para o frango perfeito

Para elevar o nível do prato, Atala utiliza uma técnica simples chamada denervar a carne. O processo consiste em realizar pequenos cortes precisos na região dos nervos da coxa e sobrecoxa. Esse cuidado evita que os nervos repuxem durante a cocção sob alta temperatura, mantendo o pedaço de frango plano e garantindo que a carne permaneça macia e com textura uniforme ao final do processo.

Outro ponto crucial destacado pelo chef é o tempo de descanso. Após envolver o frango em uma marinada seca e rica em especiarias, a carne deve descansar por cerca de 40 minutos. Esse período é essencial para que os temperos penetrem profundamente nas fibras antes do contato com o calor da Airfryer.

Frango com batata na Airfryer – Chef Alex Atala

Pedaços de coxa e sobrecoxa de frango (ou peito se preferir)

2 a 3 batatas médias cortadas em rodelas de espessura média

Alho em pó, páprica doce e cebola em pó com ervas a gosto

Manteiga derretida em quantidade generosa

Sal, pimenta-do-reino, vinagre e um fio de óleo

Como fazer? modo de preparo passo a passo

O processo começa com o corte dos nervos do frango. Em seguida, os pedaços são colocados em um recipiente e temperados com alho em pó, uma quantidade generosa de páprica doce, a mistura de cebola com ervas, sal, pimenta-do-reino, vinagre e um fio de óleo apenas para ajudar na fixação dos condimentos. Misture bem com as mãos para que o frango fique com uma cor forte e rica. Deixe marinar por 40 minutos.

Enquanto a carne descansa, utilize uma mandolina ou faca para cortar as batatas em rodelas nem muito grossas e nem muito finas, tomando extremo cuidado com o manuseio do cortador. No fundo da assadeira da Airfryer, despeje uma quantidade bastante generosa de manteiga derretida e espalhe bem. Faça camadas sobrepostas com as rodelas de batata, cubra com uma pitada de sal e adicione temperos opcionais como alecrim ou noz-moscada.

Acomode os pedaços de frango marinados diretamente sobre a cama de batatas de forma organizada. Leve o cesto para a Airfryer programada a 200 graus e deixe assar por exatamente 45 minutos.

Finalização com o caldo da assadeira

Ao retirar a assadeira do equipamento, o resultado impressiona pela simplicidade e textura. O calor e o tempo controlado criam batatas que ficam incrivelmente crocantes por fora, lembrando a textura de chips, e extremamente macias por dentro, totalmente cozidas e saborosas.

Para o toque final, recolha o caldinho rico que sobrou no fundo do cesto, misturado com a manteiga derretida e a gordura natural liberada pelo frango assado, e despeje por cima da carne antes de servir. Esse processo devolve o brilho ao prato e acentua o sabor marcante da receita, entregando o máximo de comodidade e sofisticação com o mínimo de trabalho.