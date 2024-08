Fotógrafo faz sequência impressionante de preá em fuga pela vida em incêndio em Curitiba

Incêndio registrado nas proximidades do Zoológico de Curitiba, na tarde desta quinta-feira (29), gerou uma sequência incrível (e ao mesmo tempo muito triste) registrada pelo repórter fotográfico da Tribuna, Átila Alberti.

A sequencia abaixo mostra um roedor, um preá, atravessando a rua em fuga, tentando se salvar do incêndio que devastava a região de mata da Rua João Miqueletto, aquele caminho que leva até o Zoológico de Curitiba.

A sequência é emocionante, mostra o preá olhando para o fogo e correndo para o lado oposto, como se tivesse deixado algo para trás para se salvar.

Veja abaixo:

