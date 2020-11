O calor chega com mais de força em Curitiba e região nesta quarta-feira (25). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura máxima alcança 31º C na capital. Assim como no início da semana, o sol predomina em todas as regiões do Paraná e não há previsão de chuva. Nas praias também esquenta e faz sol.

Conforme aponta o Simepar, o período da tarde em Curitiba será quente. As temperaturas máximas previstas devem chegar aos 31º C, com mínimas perto dos 15º C pela manhã. O tempo seco, segundo a meteorologia, é resultado de uma massa de ar que impede a aproximação da umidade.

Outras regiões

Segundo o Simepar, a quarta-feira será um dia com o sol predominando nas diversas regiões do estado. No decorrer da tarde, as temperaturas ultrapassam os 33ºC entre as regiões Oeste e Noroeste. Há alerta amarelo de temporal para os faixas oeste, sul e norte do Paraná.

No Litoral, nas cidades de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas máximas previstas para esta quarta-feira giram em torno dos 29º C. Já as mínimas devem ficar perto dos 20º C.