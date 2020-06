Um foragido da Justiça virou herói na noite desta quinta-feira (4) em Curitiba. De acordo com a Polícia Militar (PM), uma mulher foi abordada por um assaltante no calçadão da Rua XV de Novembro, esquina com a Rua Monsenhor Celso, quando um homem de 34 anos tentou impedir o assalto e foi esfaqueado pelo assaltante. O crime pelo qual o homem é foragido não foi informado pela PM.

publicidade

LEIA TAMBÉM – Academias de Curitiba têm volta lenta de alunos mesmo com ações preventivas da covid-19

O homem levou uma facada no abdômen e foi socorrido por uma ambulância do Siate, que o encaminhou para o Hospital do Trabalhador com ferimentos moderados. Durante o atendimento, a PM constatou que o homem que salvou a mulher do assalto na verdade se tratava de um foragido da Justiça. Assim que o rapaz receber alta do hospital vai ser encaminhado para uma unidade prisional.

A mulher salva pelo foragido não se feriu. O assaltante fugiu do local antes da chegada da polícia. A faca foi apreendida.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?