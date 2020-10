As estradas paranaenses apresentam um fluxo intenso de veículos neste sábado (10). Com tempo bom e sem pontos de chuva, o maior movimento está na BR-277, que liga Curitiba às praias. O feriado de Nossa Senhora Aparecida na segunda-feira (12), motivou a viagem de curitibanos ao litoral do Paraná.

Segundo a Ecovia, concessionária responsável pelo trecho, entre 11h e 12h deste sábado, passaram na praça de pedágio no sentido Litoral 2.029 veículos. A média é o dobro da normal, que costuma ter 900 carros em um sábado comum. No sentido Curitiba, o fluxo é tranquilo com 507 veículos. Os dados são alterados de hora em hora.

A previsão é que 219 mil veículos circulem na BR-277 entre sexta (09) e terça (13). Os dias de movimento mais intensos serão no sábado (10) e na segunda-feira (12). Ainda na BR 277, sentido interior do Paraná, fluxo normal em todo o trecho. Na BR 376, não existe registros de problemas, mas em alguns pontos até Apucarana com redução de velocidade devido a duplicação de pista.

Litoral de Santa Catarina

O fluxo de veículos também é intenso em todo o sentido Santa Catarina da BR-376. E há retenção do km 635 ao km 651, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, segundo informações da concessionária Artéris Litoral Sul, que é responsável pelo trecho.

Já na BR-116 (Contorno Leste), o fluxo intenso de veículos ocasiona retenção em ambos os sentidos, entre São José dos Pinhais e Curitiba, do km 115 ao km 102.

Sentido São Paulo

O começo da tarde deste sábado conta com 19 quilômetros de retenção no sentido Curitiba da BR-116, no km 349,3, em Miracatu (SP), devido a uma obra que interdita a faixa central e da direita. Tráfego está fluindo pela faixa da esquerda. No restante do trecho, o tráfego é normal.

Operação Nossa Senhora Aparecida

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou na sexta-feira (9), a Operação Nossa Senhora Aparecida nas estradas e rodovias que têm controle do governo federal. A ação irá permanecer até a noite de segunda-feira (12).

A ação dos agentes será intensificada na fiscalização de desrespeito às normas de trânsito como na velocidade acima do permitido, embriaguez ao volante, transporte de crianças e ultrapassagens proibidas.

Veja como está o trânsito agora nas estradas que cortam Curitiba

