O Morro do Araçatuba, em Tijucas do Sul, região metropolitana de Curitiba, chegou a registrar, no final da manhã desta sexta-feira (21), flocos de neve com chuva congelada, confirmados pela Somar Meteorologia ao portal G1 PR. O Morro do Araçatuba, em Tijucas do Sul, fica a cerca de 66 quilômetros do Centro de Curitiba. A capital registrou mínima de 3,7ºC. A menor temperatura do Paraná foi em Palmas: -3,4ºC.

A temperatura na cidade chegou aos 5ºC nesta sexta-feira e a neve surpreendeu já que as previsões não indicavam o fenômeno.

Neve no RS e SC

Cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul registraram temperaturas abaixo de zero na madrugada desta sexta-feira (21). Os termômetros marcaram -4º em São Joaquim (SC) e São José dos Ausentes (RS). Em São Joaquim, a previsão é que a temperatura chegue a -6º durante a manhã. Entre a tarde de quinta-feira (20) e a madrugada desta sexta, nevou em várias cidades dos dois estados, como estava previsto pela meteorologia. A neve chegou em São Francisco de Paula, Gramado, Pinheiro Machado, Riozinho, São José dos Ausentes, Cambará do Sul e Bom Jesus, no Rio Grande do Sul; e em Bom Jardim da Serra e São Joaquim, em Santa Catarina.

